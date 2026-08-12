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Зеленський: Сили оборони звільнили 745 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку

Українські військові повернули під контроль України 26 населених пунктів.

Зеленський: Сили оборони звільнили 745 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж січня–серпня 2026 року українські військові провели наступальну операцію на Олександрівському напрямку, під час якої звільнили 745 квадратних кілометрів території та повернули під контроль України 26 населених пунктів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, до операції були залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та інших складових Сил оборони.

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Зеленський зазначив, що внаслідок активних дій українських військових російські втрати становили щонайменше 9550 військовослужбовців убитими та понад 6600 пораненими. Також, за його словами, було поповнено обмінний фонд України.

Президент повідомив, що українські військові повернули під контроль території Дніпровської, Донецької та Запорізької областей.

Результати операції та подальші кроки Президент обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, начальником Генерального штабу ЗСУ Ігорем Скибюком та командувачем ДШВ ЗСУ Олегом Апостолом.

"Пишаюся хоробрістю українських воїнів! Слава Україні!" – написав Зеленський.

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