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На Львівщині СБУ викрила мережу шахрайських кол-центрів, де вилучили $2 млн

Шахрайська схема діяла під виглядом надання фінансових послуг.

На Львівщині СБУ викрила мережу шахрайських кол-центрів, де вилучили $2 млн
Правоохоронці провели понад 20 обшуків

Служба безпеки спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрила на Львівщині масштабну мережу підпільних кол-центрів, які видурювали кошти у громадян України та ЄС.

Про це йдеться у пресреілізі спецслужби.

Під час обшуків у зловмисників виявлено майже 2 млн доларів США та 300 тисяч гривень готівкою, а також елітний автопарк на загальну суму понад 1 млн американських доларів.

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Встановлено, що шахрайська схема діяла під виглядом надання фінансових послуг. Зокрема, оператори кол-центрів телефонували потенційним жертвам та представлялися працівниками банків та інших фінустанов.

Шахраї переконували потерпілих, що для нібито захисту їхніх заощаджень потрібно надати банківські реквізити або самостійно переказати кошти на підконтрольні зловмисникам рахунки.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці здійснили понад 20 обшуків за місцями проживання та в офісах організаторів оборудки.

Серед іншого, у фігурантів виявлено десятки одиниць комп’ютерної техніки, банківські картки та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Також отримано дані про інших осіб, ймовірно причетних до функціонування мережі шахрайських кол-центрів.

Обшуки проводились у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Минулого тижня правоохоронці завершили спільне розслідування України та Чехії щодо кол-центрів, які ошукали мешканців ЄС на 12 млн гривень. Розгалужена мережа закладів діяла під керівництвом мешканця Дніпра.

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