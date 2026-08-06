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Завершено спільне розслідування України та Чехії щодо кол-центрів, які ошукали мешканців ЄС на 12 млн гривень

Розгалужена мережа кол-центрів діяла під керівництвом мешканця Дніпра.

Завершено спільне розслідування України та Чехії щодо кол-центрів, які ошукали мешканців ЄС на 12 млн гривень
Обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників схеми скеровано до суду

Завершено спільне розслідування українських та чеських поліцейських щодо мережі шахрайських кол-центрів, які ошукали потерпілих на 12 млн гривень.

Про це повідомили у Національній поліції.

Розгалужена мережа кол-центрів діяла під керівництвом мешканця Дніпра. Оператори, методом вішингу та спуфінгу, маніпулювали мешканцями Євросоюзу і одержували доступ до їхніх банківських рахунків. 

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Обвинувальний акт скеровано до суду для вирішення справи по суті. 

За інформацією слідства, упродовж лютого-травня 2024 року через мережу шахрайських кол-центрів, які діяли спочатку на території Дніпропетровської, а потім Київської та Кіровоградської областей, фігуранти заволоділи коштами 11 громадян Чехії, яким завдано збитків на суму, еквівалентну 12 000 000 гривень.

Оператори телефонували потерпілим та видавали себе за працівників банків. Вони повідомляли їм про нібито загрозу несанкціонованого доступу до банківських рахунків і переконували тимчасово переказати кошти на інші реквізити або придбати криптовалюту.

Раніше в рамках досудового розслідування на території України затримали громадянина Молдови і трьох громадян Чехії та у подальшому екстрадовано. Стосовно чехів вже ухвалено обвинувальні вироки, які підтвердили їх участь у шахрайському кол-центрі.

Операцію проводила Національна поліція спільно з чеськими колегами
Операцію проводила Національна поліція спільно з чеськими колегами

Наразі обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників транснаціональної злочинної організації скеровано до суду для вирішення справи по суті. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та створення, керівництво та участь у злочинній організації (ч. 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України). Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.

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