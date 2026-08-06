Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
ГоловнаСуспільствоПодії

На Закарпатті затримали двох переправників через кордон

Вартість «послуг» ділків становила 10 000 доларів. 

На Закарпатті затримали двох переправників через кордон
Затримані ділки
Фото: ДПСУ

У Закарпатській області оперативники Чопського і Мукачівського прикордонних загонів ліквідували два канали незаконного переправлення осіб через держкордон України.

Про це розповіли у ДПСУ

«У рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 332 ККУ прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками міграційної поліції та СБУ задокументували протиправну діяльність учасників злочинної схеми, які діяли на кордоні зі Словаччиною», – йдеться у повідомлнні. 

Реклама

Ділки підшуковували через соцмережі клієнтів і обіцяли їм стовідсоткову гарантію у переправленні до країн ЄС.

Правоохоронці затримали в Ужгороді одного з фігурантів, який за 10 000 доларів США здійснював незаконне переправлення громадянина України через українсько-словацький кордон. Ним виявився 65-річний житель міста Кривий Ріг. Задокументували передачу йому клієнтом частини обумовленої суми за переправлення. Також викрили діяльність ще одного учасника схеми. 

В іншому випадку оперативники затримали жителя Закарпатської області. Він планував поза пунктами пропуску переправити до Румунії 24-річного жителя Донеччини за 10 000 доларів США.

За планом переправників під час маршруту клієнт мав долати річкову ділянку кордону вплав, що наражало його життя на серйозну небезпеку.

Правоохоронці затримали обох фігурантів в порядку ст.208 КПК України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідчі дії тривають.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies