На Закарпатті затримали двох переправників через кордон

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У Закарпатській області оперативники Чопського і Мукачівського прикордонних загонів ліквідували два канали незаконного переправлення осіб через держкордон України.

Про це розповіли у ДПСУ.

«У рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 332 ККУ прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками міграційної поліції та СБУ задокументували протиправну діяльність учасників злочинної схеми, які діяли на кордоні зі Словаччиною», – йдеться у повідомлнні.

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Ділки підшуковували через соцмережі клієнтів і обіцяли їм стовідсоткову гарантію у переправленні до країн ЄС.

Правоохоронці затримали в Ужгороді одного з фігурантів, який за 10 000 доларів США здійснював незаконне переправлення громадянина України через українсько-словацький кордон. Ним виявився 65-річний житель міста Кривий Ріг. Задокументували передачу йому клієнтом частини обумовленої суми за переправлення. Також викрили діяльність ще одного учасника схеми.

В іншому випадку оперативники затримали жителя Закарпатської області. Він планував поза пунктами пропуску переправити до Румунії 24-річного жителя Донеччини за 10 000 доларів США.

За планом переправників під час маршруту клієнт мав долати річкову ділянку кордону вплав, що наражало його життя на серйозну небезпеку.

Правоохоронці затримали обох фігурантів в порядку ст.208 КПК України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідчі дії тривають.