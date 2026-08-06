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У Київській області триває ліквідація наслідків російської атаки, здійсненої в ніч на 5 серпня

Про це повідомили у ДСНС.

Наразі рятувальники продовжують приборкувати загоряння на об'єктах у Бучанському та Броварському районах.

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Надзвичайники безперервно проводяться проливання осередків горіння, розбір пошкоджених конструкцій та усунення наслідків руйнувань.

Одночасно піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Разом із рятувальниками працюють усі служби взаємодії.

Наслідки російської атаки на Київщині

Наслідки обстрілів Київщини

Уночі 5 серпня Росія масовано атакувала Київ і область, цілячи по цивільних складах і виробництвах. Були зафіксовані численні осередки горіння. Подекуди ліквідація наслідків ще триває. Російська атака вбила 17 людей, понад 50 отримали поранення.

В Києві та області вчора було зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря.