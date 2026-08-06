Якість повітря після атак в Київській області: в яких громадах є підвищений рівень пилу?

У більшості населених пунктів Київської області показники якості атмосферного повітря після вчорашньої атаки залишаються в межах допустимих норм. Однак є громади з підвищеним рівнем забруднення дрібнодисперсним пилом, повідомили в Київській ОВА.
Забруднення зафіксували в Іванкові, Вишгороді, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові, Борисполі, Великій Димерці та Броварах. Підвищене забруднення може викликати дискомфорт при диханні.
До покращення ситуації фахівці рекомендують:
- тримати вікна зачиненими;
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.
- Вночі 5 серпня Росія масовано атакувала Київ і область, цілячи по цивільних складах і виробництвах. Були зафіксовані численні осередки горіння. Подекуди ліквідація наслідків ще триває. Російська атака вбила 17 людей, понад 50 отримали поранення.
- В Києві та області вчора було зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря.