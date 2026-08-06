Якість повітря після атак в Київській області: в яких громадах є підвищений рівень пилу?

У дев'яти населених пунктах є забруднення.

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У більшості населених пунктів Київської області показники якості атмосферного повітря після вчорашньої атаки залишаються в межах допустимих норм. Однак є громади з підвищеним рівнем забруднення дрібнодисперсним пилом, повідомили в Київській ОВА.

Забруднення зафіксували в Іванкові, Вишгороді, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові, Борисполі, Великій Димерці та Броварах. Підвищене забруднення може викликати дискомфорт при диханні.

До покращення ситуації фахівці рекомендують:

тримати вікна зачиненими;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.