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Якість повітря після атак в Київській області: в яких громадах є підвищений рівень пилу?

У дев'яти населених пунктах є забруднення. 

Якість повітря після атак в Київській області: в яких громадах є підвищений рівень пилу?
Триває ліквідація пожежі

У більшості населених пунктів Київської області показники якості атмосферного повітря після вчорашньої атаки залишаються в межах допустимих норм. Однак є громади з підвищеним рівнем забруднення дрібнодисперсним пилом, повідомили в Київській ОВА.

Забруднення зафіксували в Іванкові, Вишгороді, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові, Борисполі, Великій Димерці та Броварах. Підвищене забруднення може викликати дискомфорт при диханні.

До покращення ситуації фахівці рекомендують:

  • тримати вікна зачиненими;
  • обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатньо води;
  • за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.

  • Вночі 5 серпня Росія масовано атакувала Київ і область, цілячи по цивільних складах і виробництвах. Були зафіксовані численні осередки горіння. Подекуди ліквідація наслідків ще триває. Російська атака вбила 17 людей, понад 50 отримали поранення.
  • В Києві та області вчора було зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря. 
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