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РФ била по Чернігівщині дронами, поранено дві жінки

Армія окупантів пошкодила приватні будинки, підприємства та об'єкти критичної інфраструктури.

Російські війська атакували Чернігівську область безпілотниками різних типів, постраждали дві жінки. 

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

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Окупанти пошкодили приватні будинки, підприємства та об'єкти критичної інфраструктури

У Новгороді-Сіверському ворожа “Гербера” поцілила в підприємство харчової промисловості. По медичну допомогу звернулася 32-річна жінка. У неї діагностували гіпертонічний криз і вона лікується амбулаторно.

Через атаку “Молнією” пошкоджено приватні будинки в одному з сіл Новгород-Сіверської громади.

У Семенівці внаслідок нічного влучання “Молнії” займалася оселя. 76-річну господарку госпіталізували, лікарі оцінюють її стан як середньої важкості.

У Чернігівському районі удар “Герані” спричинив пожежу в житловому будинку селища, її вже ліквідували. Ще дві “Герані” атакували населений пункт вночі, пошкодивши цех місцевого підприємства.

Крім того, протягом доби зафіксували влучання по об'єктах критичної інфраструктури області.

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