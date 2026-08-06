РФ била по Чернігівщині дронами, поранено дві жінки

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Російські війська атакували Чернігівську область безпілотниками різних типів, постраждали дві жінки.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

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Окупанти пошкодили приватні будинки, підприємства та об'єкти критичної інфраструктури

У Новгороді-Сіверському ворожа “Гербера” поцілила в підприємство харчової промисловості. По медичну допомогу звернулася 32-річна жінка. У неї діагностували гіпертонічний криз і вона лікується амбулаторно.

Через атаку “Молнією” пошкоджено приватні будинки в одному з сіл Новгород-Сіверської громади.

У Семенівці внаслідок нічного влучання “Молнії” займалася оселя. 76-річну господарку госпіталізували, лікарі оцінюють її стан як середньої важкості.

У Чернігівському районі удар “Герані” спричинив пожежу в житловому будинку селища, її вже ліквідували. Ще дві “Герані” атакували населений пункт вночі, пошкодивши цех місцевого підприємства.

Крім того, протягом доби зафіксували влучання по об'єктах критичної інфраструктури області.