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Екскерівнику логістики Повітряних сил повідомили нову підозру – в незаконному збагаченні

За даними слідства, з 2019 року він набув майна на 21 мільйон гривень, що не збігається з його доходами. 

Колишній командувач логістики Командування Повітряних сил отримав ще одну підозру – в незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень. Про це повідомили ДБР і генпрокурор Руслан Кравченко. Підозра оголошена за набуття активів, вартість яких більш ніж на 6500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує законні доходи (стаття 368-5 КК України). 

Оголошення підозри колишньому керівнику логістики Командування Повітряних сил
Фото: ДБР
Оголошення підозри колишньому керівнику логістики Командування Повітряних сил

За версією слідства, з 2019 року він та члени його родини набули активів на таку суму. Вартість активів не збігається з законним доходами підозрюваного та його родини.

Зокрема, виявили: 

  • чотири земельні ділянки у Житомирській області вартістю майже 475 тис. грн;
  • чотири автомобілі загальною вартістю понад 6,8 млн грн;
  • апартаменти у Буковелі вартістю понад 1,9 млн грн;
  • три квартири у Києві загальною вартістю майже 5,3 млн грн;
  • дві квартири у Вінниці вартістю 1,8 млн грн;
  • квартира у Житомирі вартістю майже 439 тис. грн;
  • три житлові будинки поблизу Житомира загальною вартістю понад 2,4 млн грн;
  • п’ять нежитлових приміщень у Житомирі та передмісті загальною вартістю понад 544 тис. грн;
  • гараж поблизу Житомира вартістю 440 тис. грн.

«Щоб приховати фактичну належність активів, майно оформлювали на близьких осіб, зокрема цивільну дружину, батьків, сина та кума. Водночас, за даними слідства, фактичним власником і розпорядником майна залишався підозрюваний», – розповіли в ДБР. 

Сторона обвинувачення клопотатиме про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 21,3 млн грн. 

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