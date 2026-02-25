Посадовців Повітряних сил і СБУ затримали за підозрою в хабарництві

Командувача логістики Командування Повітряних сил і голову Управління СБУ в Житомирській області затримали за підозрою в оборудках із коштами на оборону. За даними слідства, вони організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікацій.

У пресслужбі СБУ повідомили, що йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об'єктах, зокрема і оперативних аеродромах. За версією слідства, затримані організували передачу неправомірної вигоди в сумі близько 13 млн гривень.

Фото: СБУ Затримання посадовців

У травні 2025 на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів виділили 1,4 млрд грн, але проєкти не відповідали вимогам безпеки: укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це, підрядникам почали перераховувати авансові платежі.

"Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату коштів, посадовці, за версією слідства, організували передачу неправомірної вигоди у розмірі близько 13 млн грн. Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» під час передачі їм 320 тисяч доларів США", – повідомили в пресслужбі.

Уточнено. Посадовцям готують повідомлення про підозру за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) і ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України.







