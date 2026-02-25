144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ затримала 59-річного підприємця, підозрюваного в наведенні російських обстрілів по Києву

Ворога цікавили компанії, які ремонтують військовий транспорт.

СБУ затримала 59-річного підприємця, підозрюваного в наведенні російських обстрілів по Києву
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала громадянина, підозрюваного в наведенні російських обстрілів по Києву. Ним виявився завербований ФСБ 59-річний підприємець, який займався виготовленням броньованого скла для авто Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними кіберфахівців СБУ, чоловік готував серію повітряних атак по компаніях, які ремонтують військовий транспорт та модернізують його. 

"Щоб виявити локації таких підприємств, фігурант об’їжджав їхні адреси під виглядом укладання договорів на виробництво бронескла та узгодження техзавдань відповідних замовлень. Насправді, перебуваючи на території оборонних компаній, він позначав на гугл-карті геолокації об’єктів, зокрема технологічних цехів", – йдеться в повідомленні.

У подальшому чоловік мав придбати і приховано встановити мінікамери з функцією віддаленого доступу для російських спецслужбістів.

За допомогою замаскованих відеопристроїв росіяни сподівалися відстежити наслідки запланованих атак по українських об’єктах.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його контакти з ФСБ і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено смартфон та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога. Також у затриманого виявлено договори з підприємствами, на які він намагався навести російську зброю.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

﻿
