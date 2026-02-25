Рада підтримала зміни щодо виплат постраждалим працівникам критичної інфраструктури

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону щодо одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, держслужбовцям та посадовцям місцевого самоврядування внаслідок збройної агресії РФ.

Законопроєкт 14303 підтримали 293 нардепи.

Документ передбачає розширення кола осіб, які мають право на одноразову допомогу, уточнення переліку членів сімей загиблих, а також удосконалення механізму призначення та виплат.

Як зазначається у пояснювальній записці, чинний закон виявив низку прогалин, які ускладнюють або унеможливлюють отримання допомоги окремими категоріями постраждалих. Зокрема, йдеться про працівників операторів критичної інфраструктури, осіб, які постраждали безпосередньо на таких об’єктах, а також тих, хто здійснює будівництво, утримання та обслуговування військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Законом пропонується:

розширити перелік осіб, на яких поширюється дія закону, у тому числі за рахунок працівників операторів критичної інфраструктури, їхніх філій і представництв;

врегулювати питання виплат особам, які постраждали або загинули на території об’єктів критичної інфраструктури, навіть якщо вони не були їхніми працівниками;

уточнити перелік членів сімей загиблих, які мають право на допомогу;

запровадити механізм виплати різниці у разі встановлення вищої групи інвалідності за результатами повторного оцінювання;

продовжити строк реалізації права на отримання допомоги на період воєнного стану та три роки після його припинення або скасування.

Окремо врегульовується питання виплат у випадках, коли підприємство перебуває в стані ліквідації або коли об’єкт критичної інфраструктури визнаний таким рішенням секторального органу, але ще не внесений до відповідного реєстру.

У фінансово-економічному обґрунтуванні зазначається, що реалізація закону здійснюватиметься в межах уже передбачених бюджетних видатків за програмою Міністерства соціальної політики. У 2024–2025 роках на ці цілі закладено 960 млн грн, однак станом на початок грудня профінансовано лише 154 випадки на суму близько 115 млн грн, що становить менш як п’яту частину річного плану.

Автори ініціативи наголошують, що ухвалення змін дозволить усунути правові колізії, забезпечити рівний доступ до соціального захисту постраждалих та підвищити рівень правової визначеності у сфері гарантування їхніх прав.