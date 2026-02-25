Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
18-річну харків'янку підозрюють у тому, що вона «заманила» поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого

Як встановило розслідування, дзвінок вона зробила, перебуваючи у Харкові.

18-річну харків'янку підозрюють у тому, що вона «заманила» поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого
Підозрювана 18-річна харків'янка
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру 18-річній харків'янці, яка, за даними слідства, «заманила» поліцейських на місце теракту, що відбувся у Львові в ніч на 22 лютого. Про це повідомляє СБУ

Як встановило розслідування, за завданням свого куратора вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що нібито вона побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові.

Коли за цим викликом прибув поліцейський патруль, рашисти дистанційно підірвали саморобну бомбу, закладену біля локації.

Після прибуття на місце події другого екіпажу правоохоронців та пішого наряду Нацгвардії пролунав черговий вибух.

Встановлено, що авторка анонімного повідомлення з Харкова потрапила у поле зору російських спецслужбістів у січні цього року, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Вона погодилась передати правоохоронцям заздалегідь підготовлене неправдиве повідомлення і за цей «фейковий» виклик на 112 планувала отримати 100 доларів США.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення).

Служба безпеки та Нацполіція протягом 10 годин після серії вибухів затримали виконавицю теракту. Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

