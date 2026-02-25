Зеленський: у нас були влучні атаки ракетами «Фламінго» на Воткінськ, на 1400 км, це дійсно успіх для нашої індустрії

Найголовніше, за словами президента, що всі ракети, які були запущені, всі долетіли до об'єкта.

Президент Володимир Зеленський підтвердив успішне влучання минулого тижня українськими ракетами “Фламінго” по Воткінському заводу в російській Удмуртії.

Про це сьогодні, 25 лютого, Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

«У нас були влучні атаки ракетами на Воткінськ, на 1400 км. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що не хоче казати, якою кількістю «Фламінго» били цього разу.

«Я хочу тільки сказати, що були збиття «руськім» ППО, були незбиття і були чіткі влучання», – сказав Зеленський.

Найголовніше, за його словами, що всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об'єкта.

Також глава держави розповів, що ворог полює на виробництво українських ракет «Фламінго». За його словами, довелося довго чекати реновації ліній виробництва через відповідні атаки російські. Але виробники будуть нарощувати кількість ракет.