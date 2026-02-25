​На Дніпропетровщині посадовець ДМС і адвокат продавали ухилянтам підроблені посвідки іноземців

Вони використовували дані реальних іноземців, але у документи вклеювали фотографії «клієнтів».

Правоохоронці викрили корупційну схему ухилення від мобілізації, яку організували т.в.о. першого заступника керівника регіонального управління Державної міграційної служби спільно з адвокатом.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зловмисники пропонували військовозобов'язаним за 5 тисяч доларів виготовити фальшиву посвідку на постійне проживання. Зловмисники для цього використовували дані реальних іноземців, але у документи вклеювали фотографії українських громадян. Це дозволяло чоловікам видавати себе за іноземців і уникати перевірок військово-облікових документів.

Слідство задокументувало отримання 10 тисяч доларів. Обох фігурантів затримали безпосередньо після передачі підробленого документа новому «клієнту». Під час обшуків вилучили фальшивки, мобільні телефони та листування, що підтверджує координацію дій між спільниками.

Затриманим оголосили підозри в отриманні неправомірної вигоди та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Суд уже обрав фігурантам запобіжні заходи. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до злочину.