"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоПодії

​На Дніпропетровщині посадовець ДМС і адвокат продавали ухилянтам підроблені посвідки іноземців

Вони використовували дані реальних іноземців, але у документи вклеювали фотографії «клієнтів».

​На Дніпропетровщині посадовець ДМС і адвокат продавали ухилянтам підроблені посвідки іноземців
хабар, фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили корупційну схему ухилення від мобілізації, яку організували т.в.о. першого заступника керівника регіонального управління Державної міграційної служби спільно з адвокатом. 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зловмисники пропонували військовозобов'язаним за 5 тисяч доларів виготовити фальшиву посвідку на постійне проживання. Зловмисники для цього використовували дані реальних іноземців, але у документи вклеювали фотографії українських громадян. Це дозволяло чоловікам видавати себе за іноземців і уникати перевірок військово-облікових документів.

Слідство задокументувало отримання 10 тисяч доларів. Обох фігурантів затримали безпосередньо після передачі підробленого документа новому «клієнту». Під час обшуків вилучили фальшивки, мобільні телефони та листування, що підтверджує координацію дій між спільниками.

Затриманим оголосили підозри в отриманні неправомірної вигоди та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Суд уже обрав фігурантам запобіжні заходи. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до злочину.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies