Генштаб: кількість боїв на фронті зросла до 115

На Покровському напрямку зафіксували вже 30 ворожих штурмів.

Станом на 16:00 25 лютого на фронті відбулися 115 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема, Сеньківка Чернігівської області; Бачівськ, Товстодубове, Будки, Іскрисківщина, Кисла Дубина, Рудак, Рогізне, Шалигине, Гірки Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 11 атак на позиції українських захисників, чотири з яких ще тривають, завдав 53 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема, 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському росіяни сім разів атакували у в районах Піщаного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Три боєзіткнення в даний момент тривають.

На Куп’янському ворог чотири рази атакував у районі Борівської Андріївки та у бік Піщаного й Курилівки. Один бій триває.

На Лиманському українські воїни відбили шість атак загарбників у бік Новоєгорівки, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському наразі ворожих наступальних дій не зафіксували.

На Краматорському російські окупанти здійснили дві атаки в районі Бондарного.

На Костянтинівському загарбники здійснили 12 наступальних дій в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка та Софіївка. Три атаки досі тривають.

На Покровському окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє й Новопавлівка. Вісім атак в даний час тривають.

На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. Авіаудару зазнало Покровське.

На Гуляйпільському відбили 22 атаки окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще сім атак тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка.

На Оріхівському ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.

На Придніпровському українські бійці відбивають одну атаку противника.