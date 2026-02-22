WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва

Окупанти запустили численні ракети і дрони. 

Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
війна з Росією
Фото: Генштаб

Російська армія вночі 22 лютого влаштувала чергову масовану атаку. Повітряні сили повідомили про численні швидкісні цілі, зокрема, курсом на Київ.Вибухи лунали і в Полтаві, передає Суспільне. 

Відбій тривоги для столиці пролунав близько 7:58. Тривога в місті тривала близько чотирьох годин. 

Запуск балістики відбувся з Криму. Росіяни провели його в кілька хвиль. Також запустили дрони і крилаті ракети.

”Ворог атакує столицю балістичним озброєнням. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою тривоги!” – закликав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що з передмістя столиці до лікарні Києва госпіталізували двох поранених.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies