Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва

Окупанти запустили численні ракети і дрони.

Російська армія вночі 22 лютого влаштувала чергову масовану атаку. Повітряні сили повідомили про численні швидкісні цілі, зокрема, курсом на Київ.Вибухи лунали і в Полтаві, передає Суспільне.

Відбій тривоги для столиці пролунав близько 7:58. Тривога в місті тривала близько чотирьох годин.

Запуск балістики відбувся з Криму. Росіяни провели його в кілька хвиль. Також запустили дрони і крилаті ракети.

”Ворог атакує столицю балістичним озброєнням. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою тривоги!” – закликав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що з передмістя столиці до лікарні Києва госпіталізували двох поранених.