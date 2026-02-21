Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 68 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5522 дрони-камікадзе та здійснив 2411 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Від початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Загалом від початку цієї доби відбулося 121 бойове зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ станом на 22:00. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема двічі - із застосуванням РСЗВ. Окупанти завдали двох авіаударів, скинувши чотири КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Дворічанське. Боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Піщаного. Активних штурмових дій зараз не фіксується.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість атак окупантів у районах Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед у бік Ямполя, Дронівки та Закітного. Одна атака продовжується.

На Краматорському напрямку атак агресора не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та Муравка. Чотири спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 57 окупантів та 23 поранено; знищено та пошкоджено 15 одиниць автомобільної техніки; знищено або подавлено 213 БпЛА різних типів. Уражено 5 укриттів окупантів. Також пошкоджено один танк та три артилерійські системи, знищено склад ПММ, 4 РЕБ, пункт управління БпЛА, одне укриття, іще 15 укриттів ворога - уражено та пошкоджено.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище у бік Запорізького. Одна з цих спроб ще триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 31 атака окупантів: у районі Залізничного, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Загірного, Мирного, Гіркого та Гуляйполя. Два штурми іще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не фіксувалося.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies