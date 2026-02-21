В Україні у неділю протягом усієї доби діятимуть графіки відключень світла

У неділю, 22 лютого, в більшості регіонів України будуть застосовувати графіки відключень світла.
Про це повідомило Укренерго.
За розпорядженням енергетиків, графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів, а також графіки обмеження потужності (ГОП) для промислових підприємств діятимуть протягом усієї доби.
Причиною повернення до жорстких обмежень є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури, пояснило Укренерго.
Енергетики наголошують, що ситуація в системі залишається динамічною, тому час та обсяг відключень за конкретними адресами можуть змінюватися.
Українців закликали використовувати електроенергію ощадливо в періоди, коли живлення відновлюється за графіком.