Економіка

В Україні у неділю протягом усієї доби діятимуть графіки відключень світла

Причиною повернення до жорстких обмежень є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак РФ.

В Україні у неділю протягом усієї доби діятимуть графіки відключень світла
відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

У неділю, 22 лютого, в більшості регіонів України будуть застосовувати графіки відключень світла.

Про це повідомило Укренерго.

За розпорядженням енергетиків, графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів, а також графіки обмеження потужності (ГОП) для промислових підприємств діятимуть протягом усієї доби.

Причиною повернення до жорстких обмежень є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури, пояснило Укренерго.

Енергетики наголошують, що ситуація в системі залишається динамічною, тому час та обсяг відключень за конкретними адресами можуть змінюватися. 

Українців закликали використовувати електроенергію ощадливо в періоди, коли живлення відновлюється за графіком.

﻿
