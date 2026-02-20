Завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень

Завтра, 21 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужностей.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – додають в енергокомпанії.

Фото: Укренерго

В "Укренерго" закликають, коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо.