20 лютого у більшості регіонів України застосують графіки відключень електроенергії

Проте ситуація в енергосистемі може змінитись.

20 лютого в більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомили в "Укренерго".

Обмеження запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти в Україні.

Проте ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг відключень можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.

В "Укренерго закликають", коли світло з’являється за графіком - споживати ощадливо!