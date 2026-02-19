Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
20 лютого у більшості регіонів України застосують графіки відключень електроенергії

Проте ситуація в енергосистемі може змінитись.

Фото: EPA/UPG

20 лютого в більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомили в "Укренерго".

Обмеження запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти в Україні.

Проте ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг відключень можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.

В "Укренерго закликають", коли світло з’являється за графіком - споживати ощадливо!

