Бархам Саліх пообіцяв, що УВКБ ООН продовжить і посилить підтримку.

Зеленський зустрівся з очільником ООН у справах біженців
Володимир Зеленський і Верховний комісар ООН у справах біженців Бархам Саліх
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Бархамом Саліхом, який очолив Управління ООН у справах біженців на початку цього року. 

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський і Саліх обговорили підтримку людей, які залишаються в Україні під постійними обстрілами. 

Український президент наголосив, що зараз допомога від ООН має стати ще масштабнішою. Зокрема, лідери обговорили те, як підтримати українців після російських ударів по енергосистемі та що потрібно зробити, аби люди легше пережили цю зиму.

Президент зауважив, що зупинити агресію без посиленого міжнародного тиску неможливо. 

Саліх пообіцяв, що його відомство посилить роботу і допомагатиме громадам відновлюватися після руйнувань.

