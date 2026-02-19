Директор НАБУ повідомив про нову хвилю інформаційної атаки на Бюро

Директор Національного антикорбюро Семен Кривонос повідомив про поновлення інформаційних атак на НАБУ через Telegram-канали. Перша хвиля відбувалася на початку 2025-го, сказав він на організованій LB дискусії “Цифровий суверенітет 2026: як захистити Україну і українців від інформаційних і кіберзагроз” в межах проєкту "Нова країна".

Кривонос сказав, що розслідування нардепа Ярослава Железняка ці телеграм-канали деанонімізували. Причетні до цих каналів – “хлопці багаті, відомі, знамениті".

Зазначимо, що інформаційні атаки на НАБУ торік відбувалися паралельно зі спробою влади підпорядкувати НАБУ і САП генеральному прокурору. Низка великих телеграм-каналів не висвітлювала протести, які українці проводили на підтримку збереження незалежності антикорупційних органів.

УП писала, що телеграм-канали під час атаки на НАБУ поширювали фейки про зв'язок Бюро з Росією. Понад половина дописів низки каналів на тему НАБУ згадувала про Бюро в негативному контексті.



