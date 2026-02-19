На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Директор НАБУ повідомив про нову хвилю інформаційної атаки на Бюро

Почалися ці атаки ще торік. 

Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро
Фото: Зоряна Стельмах

Директор Національного антикорбюро Семен Кривонос повідомив про поновлення інформаційних атак на НАБУ через Telegram-канали. Перша хвиля відбувалася на початку 2025-го, сказав він на організованій LB дискусії “Цифровий суверенітет 2026: як захистити Україну і українців від інформаційних і кіберзагроз” в межах проєкту "Нова країна". 

Кривонос сказав, що розслідування нардепа Ярослава Железняка ці телеграм-канали деанонімізували. Причетні до цих каналів – “хлопці багаті, відомі, знамениті".

Зазначимо, що інформаційні атаки на НАБУ торік відбувалися паралельно зі спробою влади підпорядкувати НАБУ і САП генеральному прокурору. Низка великих телеграм-каналів не висвітлювала протести, які українці проводили на підтримку збереження незалежності антикорупційних органів.

УП писала, що телеграм-канали під час атаки на НАБУ поширювали фейки про зв'язок Бюро з Росією. Понад половина дописів низки каналів на тему НАБУ згадувала про Бюро в негативному контексті.


