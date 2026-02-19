Представник ГУР: українські кібератаки проти Росії вдарили по ній в грошовому еквіваленті

Росіяни активно розвиваються в усіх напрямках, зокрема в напрямку кіберзагроз. Їхні кібератаки були спрямовані насамперед на засоби зв’язку, банківські мережі, мережі державних структур.

Про це під час організованої LB і EGI Group дискусії “Цифровий суверенітет 2026: як захистити Україну і українців від інформаційних і кіберзагроз” повідомив представник Головного управління розвідки Євген Єрін. Він додав, що ворог намагався впливати і на ГУР.

“Вони масштабували діяльність, збільшили кількість агентів, які здійснюють цю діяльність, збільшили можливості і використовують можливості не тільки на території Росії, а й інших країн”, – повідомив Єрін.

Представник ГУР зазначив, що росіяни активізовують дії на кіберфронті паралельно з тим, як зазнають невдач на фронті традиційному. Росіяни масштабують кібератаки і намагаються тиснути на всіх напрямках.

Водночас Україна активно діє в бік ворога. Є успішні операції проти російських оборонних підприємств, завдяки яким дізналися важливі дані, зокрема про стан їх спроможності. Також були атаки проти банківських послуг та РЖД.

“Були певні збої, які дійсно відобразилися в грошовому і реальному еквіваленті їх діяльності”, – сказав він.

За минулий рік було близько 10 успішних кібератак від ГУР, повідомив Єрін.