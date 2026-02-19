​СБУ і Нацпол ліквідували чотири схеми для ухилянтів

Служба безпеки та Нацполіція заблокували нові канали незаконного виїзду за кордон та ухилення від мобілізації. Організаторів оборудок затримали у Харківській, Львівській та Хмельницькій областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Вартість «послуг» коливалася від 12 до 18 тисяч доларів. За ці гроші ділки пропонували як фіктивні медичні документи, так і фізичний супровід через кордон.

На Харківщині чоловік продавав підроблені висновки ВЛК про непридатність до служби. Він обіцяв клієнтам використати зв’язки серед членів комісії, щоб офіційно зняти їх з військового обліку.

На Львівщині військова контррозвідка викрила лікаря швидкої допомоги. Він разом із колишніми працівниками МСЕК (тепер — експертні команди з оцінювання функціонування) торгував довідками про інвалідність. Крім того, у Львові затримали двох місцевих мешканців, які намагалися вивозити чоловіків до ЄС у багажниках вантажівок.

На Хмельниччині двоє ділків організували піші маршрути через ліси до кордону. Клієнтам надавали повний «інструктаж», дистанційний супровід, а за потреби — човни та драбини для подолання перешкод.

Наразі всім затриманим повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон та зловживання впливом. Фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.