​СБУ і Нацпол ліквідували чотири схеми для ухилянтів

Серед затриманих — лікар «швидкої».

​СБУ і Нацпол ліквідували чотири схеми для ухилянтів
затримання організаторів схем для ухилення від мобілізації

Служба безпеки та Нацполіція заблокували нові канали незаконного виїзду за кордон та ухилення від мобілізації. Організаторів оборудок затримали у Харківській, Львівській та Хмельницькій областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Вартість «послуг» коливалася від 12 до 18 тисяч доларів. За ці гроші ділки пропонували як фіктивні медичні документи, так і фізичний супровід через кордон.

На Харківщині чоловік продавав підроблені висновки ВЛК про непридатність до служби. Він обіцяв клієнтам використати зв’язки серед членів комісії, щоб офіційно зняти їх з військового обліку.

На Львівщині військова контррозвідка викрила лікаря швидкої допомоги. Він разом із колишніми працівниками МСЕК (тепер — експертні команди з оцінювання функціонування) торгував довідками про інвалідність. Крім того, у Львові затримали двох місцевих мешканців, які намагалися вивозити чоловіків до ЄС у багажниках вантажівок.

На Хмельниччині двоє ділків організували піші маршрути через ліси до кордону. Клієнтам надавали повний «інструктаж», дистанційний супровід, а за потреби — човни та драбини для подолання перешкод.

Наразі всім затриманим повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон та зловживання впливом. Фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

