Головне за ніч та ранок четверга, 19 лютого: майже 240 боєзіткнень, переговори в Женеві

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 237 боїв, з них 49 - на Гуляйпільському напрямку.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Білицьке та Дачне.

Сили оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ та гармату противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 830 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 256 910 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

"У ніч на 19 лютого (з 18:00 18 лютого) противник атакував 37 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька, близько 20 із них – "шахеди", – зазначили в Повітряних Силах.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила та подавила 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА на 4 локаціях.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Морґану зауважив, що українським партнерам треба визначитися: вони хочуть виборів в Україні чи просто хочуть замінити його. Росіяни, на його думку, хочуть просто його заміни.

“Я казав, що ніколи не зупиню будь-яку американську пропозицію, якщо вона може нам принести мир. Тож якщо ми можемо отримати два місяці припинення вогню для виборів – я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути його до шляху, який він не підтримує і навіть люди не підтримують – провести вибори під час війни. Тому що припинення вогню на два місяці – це не закінчення війни”, – сказав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Морґану також сказав, що наступний раунд тристоронніх переговорів України, США і Росії теж заплановано у Швейцарії, сказав. Він вважає правильним, що перемовини нарешті відбуваються в Європі, оскільки саме на її континенті триває ця війна.

На перемовинах, що вже відбулися в Женеві, працювали дві групи: військова і політична. На військовому напрямку є більше просування, ніж на політичному.

Військові представники трьох країн обговорили, як проводити моніторинг.

Більше інформації – в новині.

Інші тези з цього інтерв’ю – в наших новинах.

Пресслужба Верховної Рада заявила, що нещодавнє захворювання нардепів не пов’язані з харчуванням в їдальні парламенту.

Як йдеться у заяві, такий висновок зробив Центр превентивної медицини Державного управління справами на підставі отриманих результатів розслідування.

Зазначається, що після повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат Верховної Ради України негайно ініціював проведення комплексу заходів із залученням відповідних фахівців.

Докладніше – в новині.

Прессекретарка президента США Дональда Трампа Керолайн Лівітт на брифінгу заявила, що на тристоронніх переговорах у Женеві було досягнуто "значного прогресу".

За словами речниці Білого дому, росіяни та українці "погодилися надати нову інформацію своїм лідерам і продовжити спільну роботу над мирною угодою".

Лівітт додала, що Трамп вважає війну "несправедливою не тільки для росіян і українців, але й для американського народу, який оплачував за рахунок власних податків воєнні зусилля, поки президент це не припинив". При цьому прессекретарка нагадала, що США продають НАТО зброю, яка згодом йде Україні.

Володимир Зеленський назвав результати перемовин у Женеві "недостатніми".

За інформацією агенції CBS News, Сполучені Штати готуються завдати ударів по Ірану вже до кінця цього тижня, хоча остаточне рішення про проведення операції досі не ухвалене.

На можливу військову розв'язку спроб Білого дому переконати Тегеран підписати угоду про відмову від ядерної програми вказує часткове переміщення особового складу з баз на Близькому Сході. Зазвичай таким чином у Пентагоні намагаються захистити своїх військових від ударів у відповідь з боку ворога.

Упродовж кількох тижнів загроза ескалації на Близькому Сході залишається дуже високою, адже США перекинули до території Ірану одразу дві групи авіаносців, серед яких найбільший військовий корабель світу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!