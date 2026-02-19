Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Затримали агента ФСБ, який готував замах на посадовця з підготовки оборони на Кіровоградщині
Затримали агента ФСБ, який готував замах на посадовця з підготовки оборони на Кіровоградщині

СБУ затримала агента ФСБ, який готував замах на посадовця держустанови, що відповідає за оборонну підготовку на Кіровоградщині.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Теракт мав відбутися у центрі Кропивницького. Фігурант намагався вистежити посадовця і підірвати його за допомогою саморобної бомби біля місцевого кафе.

Співробітники СБУ затримали агента “на гарячому”, коли він провів дорозвідку на місці запланованого теракту і “прозвітував” куратору від ФСБ про готовність до вчинення вибуху.

За матеріалами справи, вороже завдання виконував 27-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину ЗСУ та переховувався на території Кіровоградщини. Намагаючись знайти “легкі заробітки” у Телеграм-каналах, дезертир потрапив у поле зору співробітника ФСБ, особу якого вже встановили контррозвідники СБУ.

За вказівкою російського спецслужбіста він почав стежити за керівником обласного закладу, щоб визначити оптимальні час та місце для його ліквідації.

Для цього агент вивчав розпорядок дня потенційної жертви, основні локації її перебування та маршрути переміщення по вулицях міста.

Після щоденних розвідвилазок фігурант відправив до фсб координати кафе, біля якого проходив посадовець. Надалі агент мав отримати від рашистів інструкцію на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) для закладки та дистанційного підриву.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Фото: Затримали агента ФСБ, який готував замах на посадовця з підготовки оборони на Кіровоградщині

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

﻿
