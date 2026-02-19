На нафтобазі зафіксовано щонайменше чотири вибухи, після чого виникла масштабна пожежа.

Цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно вразили нафтобазу «Великолукська» у Псковській області за майже 500 км від державного кордону України. Про це LB повідомили джерела у відомстві.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що на нафтобазі зафіксовано щонайменше чотири вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Працівники сусідніх підприємств масово евакуювалися. Над резервуарами з паливом були натягнуті антидронові сітки, але вони не зупинили безпілотники СБУ.

Великолукська нафтобаза належить компанії ТОВ «Псковнефтепродукт». Там зберігають дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.

Нагадаємо, нещодавно СБУ вдруге за місяць уразила нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку.