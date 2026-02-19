Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Джерела: Безпілотники СБУ успішно вразили нафтобазу «Великолукська» у Псковській області

На нафтобазі зафіксовано щонайменше чотири вибухи, після чого виникла масштабна пожежа.

Джерела: Безпілотники СБУ успішно вразили нафтобазу «Великолукська» у Псковській області
Безпілотники СБУ вразили нафтобазу «Великолукська»
Фото: Exilenova+

Цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно вразили нафтобазу «Великолукська» у Псковській області за майже 500 км від державного кордону України. Про це LB повідомили джерела у відомстві. 

Місцеві телеграм-канали пишуть, що на нафтобазі зафіксовано щонайменше чотири вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Працівники сусідніх підприємств масово евакуювалися. Над резервуарами з паливом були натягнуті антидронові сітки, але вони не зупинили безпілотники СБУ.

Великолукська нафтобаза належить компанії ТОВ «Псковнефтепродукт». Там зберігають дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.

Нагадаємо, нещодавно СБУ вдруге за місяць уразила нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку.

﻿
