Російська армія за минулу добу поранила двох мешканців Донеччини (оновлено)

Всього за добу окупанти 5 разів обстріляли населені пункти області.

Російська армія за минулу добу поранила двох мешканців Донеччини (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Російська армія за минулу добу поранила двох мешканців Рай-Олександрівки Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 103 людини, зокрема 21 дитину.

Покровський район. У Золотому Колодязі та Торецькому Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено будинок і автомобіль, у Рай-Олександрівці поранено 2 людини. У Костянтинівці знищено 3 багатоповерхівки.

Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

  • З початку вторгнення РФ вбила у регіоні 4056 людей і поранила 8913. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Наслідки обстрілу росіянами Донеччини
Фото: Телеграм-канад Вадима Філашкіна
Наслідки обстрілу росіянами Донеччини

﻿
