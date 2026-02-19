Всього за добу окупанти 5 разів обстріляли населені пункти області.

Російська армія за минулу добу поранила двох мешканців Рай-Олександрівки Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 103 людини, зокрема 21 дитину.

Покровський район. У Золотому Колодязі та Торецькому Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено будинок і автомобіль, у Рай-Олександрівці поранено 2 людини. У Костянтинівці знищено 3 багатоповерхівки.

Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

З початку вторгнення РФ вбила у регіоні 4056 людей і поранила 8913. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.