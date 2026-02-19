Упродовж доби російські війська атакували 22 населені пункти Херсонщини. Поранені п'ятеро мешканців області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Комишани, Осокорівка, Антонівка, Садове, Кізомис, Дар'ївка, Нововоронцовка, Веселе, Зміївка, Іванівка, Козацьке, Львове, Новокаїри, Новотягинка, Придніпровське, Токарівка, Червоний Маяк, Янтарне, Дніпровське, Велетенське та місто Херсон.Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватне підприємство, мікроавтобус та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали одну людину.

Прокудін нагадав, що якщо хтось бажає виїхати до більш безпечних місць, потрібно звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.