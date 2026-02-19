Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
В Одесі судитимуть підозрюваного в підробці документів для ухилянтів

Фігурант за 1500 доларів пообіцяв виготовити для нього паспорт громадянина Молдови, посвідчення військовозобов’язаного, знятого з обліку через непридатність до служби, пенсійне посвідчення та довідку до акта МСЕК із відомостями щодо наявності групи інвалідності з довічним терміном. 

В Одесі поліцейські завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який, за даними слідства, виготовляв фіктивні документи для виїзду військовозобов’язаних за кордон, повідомили у Національній поліції.

Правоохоронці встановили, що 36-річний одесит облаштував за місцем мешкання друкарську майстерню, у якій виготовляв на продаж різні фіктивні документи, засвідчені печатками та підписами посадовців державних органів.

Поліцейські задокументували, як фігурант за 1500 доларів пообіцяв ухилянту виготовити для нього паспорт громадянина Молдови, посвідчення військовозобов’язаного, знятого з обліку через непридатність до служби, пенсійне посвідчення та довідку до акта МСЕК із відомостями щодо наявності групи інвалідності з довічним терміном

Наявність таких фіктивних документів дала б чоловіку можливість безперешкодно виїхати за кордон і уникнути мобілізаційних заходів на території України.

Зловмисник отримав на електронну пошту від клієнта його фотокартки та копії особистих документів, а на криптогаманець оплату за “послугу”. Після виготовлення вдома підроблених документів із відтисками печаток та підписами посадовців відповідних органів він відправив їх поштою від чужого імені військовозобов’язаному разом із детальною інструкцією щодо використання.

Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми, йому висунуто обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України, згідно з санкціями яких йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

