В Одесі цілодобово працюють пункти надання допомоги від ДСНС, де мешканці можуть підзарядити мобільні пристрої, випити води чи гарячого чаю.

Як зазначає ДСНС, особливу увагу рятувальники приділяють родинам із дітьми, щоб їхнє перебування в пунктах було комфортним та корисним для кожного. У співпраці з ЮНІСЕФ у наметах створені спеціальні дитячі зони, де малеча може відволіктися та провести час із користю.

Раніше віцепрем'єр Олексій Кулеба повідомив, що на Одещині ситуація внаслідок нічної масованої атаки залишається складною. Усі служби працюють в посиленому режимі.



Ворог масовано атакував енергетику регіону кілька разів, зокрема вчора, після чого десятки тисяч людей залишилися без електропостачання.