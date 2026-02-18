Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одесі цілодобово працюють пункти надання допомоги від ДСНС

Зокрема у наметах створені спеціальні дитячі зони. 

В Одесі цілодобово працюють пункти надання допомоги від ДСНС
Фото: ДСНС

В Одесі цілодобово працюють пункти надання допомоги від ДСНС, де мешканці можуть підзарядити мобільні пристрої, випити води чи гарячого чаю.

Як зазначає ДСНС, особливу увагу рятувальники приділяють родинам із дітьми, щоб їхнє перебування в пунктах було комфортним та корисним для кожного. У співпраці з ЮНІСЕФ у наметах створені спеціальні дитячі зони, де малеча може відволіктися та провести час із користю.

Раніше віцепрем'єр Олексій Кулеба повідомив, що на Одещині ситуація внаслідок нічної масованої атаки залишається складною. Усі служби працюють в посиленому режимі.

Ворог масовано атакував енергетику регіону кілька разів, зокрема вчора, після чого десятки тисяч людей залишилися без електропостачання. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies