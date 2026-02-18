ПРООН виділила $230 млн на термінову закупівлю енергетичного обладнання для України

Йдеться про постачання і встановлення потужних когенераційних установок.

Програма розвитку ООН додатково виділила $230 млн на 2026 рік на термінову закупівлю енергетичного обладнання для України.

Про це у Facebook повідомило Постійне предство України при ООН.

Йдеться про постачання і встановлення потужних когенераційних установок газотурбінного обладнання, трансформаторів, компресорних станцій, модульних котелень та іншого критично важливого оснащення для Запоріжжя, Києва, Одеси, Миколаєва, Харкова, Чернігова, Кременчука, Львова, Луцька, Шостки та інших українських міст.

Серед найбільших проєктів можна виділити встановлення 54 МВт газотурбінної установки на Кременчуцькій ТЕЦ (24 млн дол.), когенераційних установок для Києва на 25 МВт (20 млн дол. США), Одеси 40 МВт (20 млн), Запоріжжя 16,2 МВт і 20 МВт (8 млн), Миколаєва 9,8 МВт (5,5 млн дол.США) та інші проєкти, що підсилюють енергетичну стійкість українських міст.

Загалом станом на початок 2026 року ПРООН вже закупила енергетичного обладнання загальною потужністю 572,3 МВт.

Ця практична підтримка охопила понад 6,6 млн українців, забезпечивши світло, тепло і роботу водоканалів та інших критичних служб вітчизняних міст.

Також ПРООН підтвердила готовність і надалі всіма силами підтримувати Україну – не лише відновлювати зруйноване, а й будувати дійсно сучасну енергетичну систему.