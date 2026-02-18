Переговори України, США і Росії: є розуміння того, як відбуватиметься моніторинг за припиненням вогню

На переговорах України, США і Росії в Женеві військові представники досягнули розуміння того, як відбуватиметься моніторинг за припиненням вогню і війни. Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам після доповіді делегації.

Більше деталей про результати він отримає після повернення переговорників. Однак попередня їхня доповідь свідчить, що розуміння є.

"Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, поки що те, що я почув: військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Моніторинг точно буде за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", – сказав він.

Обговорення того, де, як моніторити, начальник Генштабу Андрій Гнатов доповість після повернення.

Стосовно політичної складової – території сходу і ЗАЕС – є напрацювання.

"Позиція різні, перемовини були непрості", – сказав він.

Зеленський сказав, що в напрямку військовому прогрес був, у політичному такого прогресу немає, але всі деталі будуть після широкої доповіді. Доповідь передадуть і європейським партнерам.

Переговори в Женеві

17-18 лютого в Швейцарії відбувалася переговори України, США та Росії. Розмова містила політичний і військовий блоки.

"Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень", – повідомив після першого дня зустрічей секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює переговорну групу.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив учора про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.

Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії.