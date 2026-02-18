Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоПодії

Повідомлено про підозру лікарям-травматологам, які випадково оперували дитині здорову руку

Експертиза встановила, що насправді не було жодних медичних підстав для проведення операції взагалі.

Повідомлено про підозру лікарям-травматологам, які випадково оперували дитині здорову руку
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури Дніпра повідомлено про підозру лікарям-травматологам, які мали виправити перелом дитині, але випадково оперували іншу руку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У вересні 2022 року мама привела дитину в лікарню. Рентген показав перелом правої руки, тож хлопчику наклали гіпс і сказали прийти на огляд через місяць. Під час повторного огляду лікарі заявили, що перелом нібито зрісся неправильно, і наполягли на операції.1 листопада 2022 року ті ж лікарі провели хірургічне втручання, але через недбалість зробили операцію на здоровій руці, фактично зламавши її", - йдеться в повідомленні.

Коли дитину привезли в післяопераційну палату, мати побачила, що оперували не ту руку. Родина швидко перевезла хлопчика до іншої лікарні, де йому надали правильну допомогу та забезпечили реабілітацію.

Судово-медична експертиза встановила, що насправді не було жодних медичних підстав для проведення операції взагалі. 

"У результаті грубого порушення медичних стандартів дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості", - зазначили в прокуратурі. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies