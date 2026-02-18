Повідомлено про підозру лікарям-травматологам, які випадково оперували дитині здорову руку

Експертиза встановила, що насправді не було жодних медичних підстав для проведення операції взагалі.

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури Дніпра повідомлено про підозру лікарям-травматологам, які мали виправити перелом дитині, але випадково оперували іншу руку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У вересні 2022 року мама привела дитину в лікарню. Рентген показав перелом правої руки, тож хлопчику наклали гіпс і сказали прийти на огляд через місяць. Під час повторного огляду лікарі заявили, що перелом нібито зрісся неправильно, і наполягли на операції.1 листопада 2022 року ті ж лікарі провели хірургічне втручання, але через недбалість зробили операцію на здоровій руці, фактично зламавши її", - йдеться в повідомленні.

Коли дитину привезли в післяопераційну палату, мати побачила, що оперували не ту руку. Родина швидко перевезла хлопчика до іншої лікарні, де йому надали правильну допомогу та забезпечили реабілітацію.

Судово-медична експертиза встановила, що насправді не було жодних медичних підстав для проведення операції взагалі.

"У результаті грубого порушення медичних стандартів дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості", - зазначили в прокуратурі.