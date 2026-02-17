Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Лубінець: Україна вже повернула додому 2000 дітей (доповнено)

Понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Ілюстративне фото
Фото: Save Ukraine

Станом на 16 лютого 2026 року Україні вдалося повернути 2000 дітей, які були депортовані до РФ або перебували на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман зазначив, що повернення відбуваються в межах ініціативи Bring Kids Back UA. До процесу залучені як державні органи, так і міжнародні партнери та громадські організації.

Зокрема, Офіс Омбудсмана (з липня 2022-го) самостійно повернув 419 дітей. За сприяння Катару додому повернулися 83 дитини, а за посередництва Першої леді США вдалося повернути 19 дітей.

«Ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях — під тиском, пропагандою, спробами стерти їхню ідентичність. Там система освіти перетворена на інструмент ідеологічного впливу. Там дітей намагаються ізолювати від України, від мови, від правди», — наголосив Лубінець.

Омбудсман закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію за депортацію українців і вимагати негайного повернення кожної дитини.

Доповнення. За даними ініціативи Bring Kids Back UA, двотисячне повернення — це історія родини, яка змогла виїхати з ТОТ разом із мамою та трьома дітьми. 

«В окупації дітей примусово залучали до навчання в російській школі. Родину систематично залякували штрафами та погрозами вилучення дітей і влаштування їх до інтернату. До помешкання регулярно приходили військові з перевірками. Батька дітей, який є учасником АТО, неодноразово затримували, допитували та застосовували до нього фізичну силу. Через постійну загрозу життю та безпеці родина ухвалила рішення виїхати з окупованої території», - розповіла пресслужба ініціативи.

  • За інформацією Bring Kids Back UA, 18 лютого 2022 року, за шість днів до початку повномасштабного вторгнення, підконтрольні Москві окупаційні адміністрації на Донеччині та Луганщині оголосили так звану «евакуацію» жінок і дітей до Росії та ухвалили рішення про примусове вивезення, зокрема дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування. 
  • Дітей примусово перевозили на тисячі кілометрів від дому, їхні персональні дані змінювали та видавали російські документи, а згодом — розміщували в інтернатах або в російських сім’ях. 
  • Росія намагається подати ці злочини як «евакуацію».
﻿
