​На Волині затримали двох посадовців ТЦК за махінації в системі «Оберіг»

Один навіть висловлював невдоволення низькою «ціною».

Правоохоронці викрили оператора районного відділу ТЦК і інспектора обласного ТЦК Волинської області, які за гроші допомагали військовозобов'язаним уникати мобілізації та коригували дані в електронних реєстрах.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідство задокументувало два епізоди отримання хабарів. Зокрема, 2500 доларів зловмисники отримали за внесення змін до системи «Оберіг» для подальшого оформлення бронювання, а ще 1500 доларів - за видалення відмітки про порушення правил військового обліку.

Під час «угоди» один із спільників висловив невдоволення занадто низькою ціною, яку призначив його колега.

Обох фігурантів затримали безпосередньо після отримання коштів. Їм повідомлено про підозру у сприянні в одержанні неправомірної вигоди.

Наразі суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Правоохоронці перевіряють їхню причетність до інших аналогічних злочинів та встановлюють решту спільників.