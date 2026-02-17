Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСуспільствоПодії

На кордоні з Молдовою обмежать рух через пункти пропуску

Обмеження стосуються вантажних автомобілів, автобусів та мікроавтобусів.

На кордоні з Молдовою обмежать рух через пункти пропуску
пункт пропуску "Рені"
Фото: Мініфраструктури

Через погіршення погодних умов та небезпеку на дорогах, з 05:00 18 лютого запроваджуютья тимчасові обмеження на рух вантажівок та пасажирських автобусів на трасі М-15 Одеса – Рені.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Обмеження стосуються вантажних автомобілів, автобусів та мікроавтобусів. Через це буде призупинено рух до та з низки пунктів пропуску на Одещині.

У переліку:

  • «Паланка-Маяки-Удобне»;
  • «Старокозаче»;
  • «Серпневе»;
  • «Малоярославець»;
  • «Лісне»;
  • «Рені»;
  • «Долинське»;
  • «Орлівка»;
  • «Виноградівка»;
  • «Табаки»;
  • «Нові Трояни».

Українська сторона вже поінформувала прикордонників Молдови про ці заходи. Обмеження діятимуть до стабілізації погодних умов та завершення робіт із розчищення траси. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies