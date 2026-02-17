На кордоні з Молдовою обмежать рух через пункти пропуску

Через погіршення погодних умов та небезпеку на дорогах, з 05:00 18 лютого запроваджуютья тимчасові обмеження на рух вантажівок та пасажирських автобусів на трасі М-15 Одеса – Рені.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Обмеження стосуються вантажних автомобілів, автобусів та мікроавтобусів. Через це буде призупинено рух до та з низки пунктів пропуску на Одещині.
У переліку:
- «Паланка-Маяки-Удобне»;
- «Старокозаче»;
- «Серпневе»;
- «Малоярославець»;
- «Лісне»;
- «Рені»;
- «Долинське»;
- «Орлівка»;
- «Виноградівка»;
- «Табаки»;
- «Нові Трояни».
Українська сторона вже поінформувала прикордонників Молдови про ці заходи. Обмеження діятимуть до стабілізації погодних умов та завершення робіт із розчищення траси.