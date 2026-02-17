На кордоні з Молдовою обмежать рух через пункти пропуску

Через погіршення погодних умов та небезпеку на дорогах, з 05:00 18 лютого запроваджуютья тимчасові обмеження на рух вантажівок та пасажирських автобусів на трасі М-15 Одеса – Рені.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Обмеження стосуються вантажних автомобілів, автобусів та мікроавтобусів. Через це буде призупинено рух до та з низки пунктів пропуску на Одещині.

У переліку:

«Паланка-Маяки-Удобне»;

«Старокозаче»;

«Серпневе»;

«Малоярославець»;

«Лісне»;

«Рені»;

«Долинське»;

«Орлівка»;

«Виноградівка»;

«Табаки»;

«Нові Трояни».

Українська сторона вже поінформувала прикордонників Молдови про ці заходи. Обмеження діятимуть до стабілізації погодних умов та завершення робіт із розчищення траси.