Наразі у столиці функціонують 202 пункти надання допомоги населенню на базі наметів.

Заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, який відвідує Київ.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Вони відвідали одне з наметових містечок типу "Аляска", яке розгорнули для забезпечення населення базовими умовами після російських ударів по Києву. Тут люди можуть отримати тепло, електроенергію, доступ до зв’язку, психологічну підтримку та іншу необхідну допомогу в умовах тривалих відключень світла та тепла.

Наразі у Києві функціонують 202 пункти надання допомоги населенню на базі наметів, розгорнутих на 99 локаціях міста. З них 10 - це наметові містечка типу "Аляска".

Фото: ДСНС Наметове містечко в Києві

Під час зустрічі сторони ознайомилися з організацією роботи пунктів та механізмами надання допомоги людям. Особливу увагу приділили питанням забезпечення громадян світлом, теплом, зв’язком та базовими умовами в період тривалих відключень електроенергії.

Також делегація відвідала намет-простір для дітей, організований ДСНС спільно з ЮНІСЕФ, де малеча та підлітки можуть провести дозвілля.

Фото: ДСНС Дитячий простір у наметовому містечку

Представникам Ради Європи продемонстрували обладнання, яким оснащені намети, а також розповіли про координацію дій рятувальників, органів місцевої влади та волонтерів.

Примуш подякував міжнародним партнерам за підтримку України та наголосив на важливості подальшої співпраці.