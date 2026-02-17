Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Генсек Ради Європи побував у наметовому містечку в Києві

Наразі у столиці функціонують 202 пункти надання допомоги населенню на базі наметів. 

Генсек Ради Європи побував у наметовому містечку в Києві
Генсек Ради Європи Ален Берсе
Фото: ДСНС

Заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, який відвідує Київ.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Вони відвідали одне з наметових містечок типу "Аляска", яке розгорнули для забезпечення населення базовими умовами після російських ударів по Києву. Тут люди можуть отримати тепло, електроенергію, доступ до зв’язку, психологічну підтримку та іншу необхідну допомогу в умовах тривалих відключень світла та тепла. 

Наразі у Києві функціонують 202 пункти надання допомоги населенню на базі наметів, розгорнутих на 99 локаціях міста. З них 10 - це наметові містечка типу "Аляска". 

Наметове містечко в Києві
Фото: ДСНС
Наметове містечко в Києві

Під час зустрічі сторони ознайомилися з організацією роботи пунктів та механізмами надання допомоги людям. Особливу увагу приділили питанням забезпечення громадян світлом, теплом, зв’язком та базовими умовами в період тривалих відключень електроенергії. 

Також делегація відвідала намет-простір для дітей, організований ДСНС спільно з ЮНІСЕФ, де малеча та підлітки можуть провести дозвілля.

Дитячий простір у наметовому містечку
Фото: ДСНС
Дитячий простір у наметовому містечку

Представникам Ради Європи продемонстрували обладнання, яким оснащені намети, а також розповіли про координацію дій рятувальників, органів місцевої влади та волонтерів.

Примуш подякував міжнародним партнерам за підтримку України та наголосив на важливості подальшої співпраці.

Генсек Ради Європи Ален Берсе в наметовому містечку
Фото: ДСНС
Генсек Ради Європи Ален Берсе в наметовому містечку

﻿
