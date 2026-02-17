​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Росія атакувала Запоріжжя дронами. Загинула людина (оновлено)

Пошкоджень також зазнали житлові будинки.

наслідки одного з російських обстрілів Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

17 лютого Росія атакувала Запоріжжя.

Керівник ОВА Іван Федоров повідомив про те, що ворог застосував безпілотники. 

В результаті атаки була поранена жінка, яка згодом не вижила від отриманих травм. 

Як повідомили в ДСНС, ще 7 осіб постраждали. У результаті обстрілу отримали травми – дві жінки 35 та 40 років, двоє чоловіків 26 та 40 років, а також діти: дівчатка віком півтора та 11 років. 

Пошкоджень також зазнали житлові будинки.

  • Напередодні унаслідок атаки російського FPV-дрона по селу Таврійське Запорізького району, постраждала жителька.
