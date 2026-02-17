Росія атакувала Запоріжжя дронами. Загинула людина (оновлено)

17 лютого Росія атакувала Запоріжжя.
Керівник ОВА Іван Федоров повідомив про те, що ворог застосував безпілотники.
В результаті атаки була поранена жінка, яка згодом не вижила від отриманих травм.
Як повідомили в ДСНС, ще 7 осіб постраждали. У результаті обстрілу отримали травми – дві жінки 35 та 40 років, двоє чоловіків 26 та 40 років, а також діти: дівчатка віком півтора та 11 років.
Пошкоджень також зазнали житлові будинки.
- Напередодні унаслідок атаки російського FPV-дрона по селу Таврійське Запорізького району, постраждала жителька.