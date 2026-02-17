​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
ГоловнаСуспільствоВійна

ООН: від початку повномасштабної війни в Україні загинуло 15 000 цивільних

За чотири роки війни було поранено понад 41 000 цивільних осіб.

ООН: від початку повномасштабної війни в Україні загинуло 15 000 цивільних
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 15 000 і було поранено понад 41 000 цивільних українців. Такі дані оприлюднили у звіті Моніторингової місії ООН.

У 2025 та 2026 роках шкода цивільному населенню помітно зросла, а люди по всій країні зіткнулися з тяжкими наслідками безперервних і систематичних атак на енергетичну інфраструктуру України.

За даними ООН, станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.

  Як йдеться у звіті, 96% звільнених українських військовополонених, з якими були проведені конфіденційні бесіди (689 чоловіків, 36 жінок), повідомили про катування або жорстоке поводження під час перебування в російському полоні на різних етапах.

Щонайменше 109 полонених українських військовослужбовців (усі чоловіки) були страчені, з них 70 (усі чоловіки) – у 2024 та 2025 роках. 

  • Дослідники: кількість жертв серед цивільних в Україні через повітряні атаки зросла на 26% у 2025 році.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies