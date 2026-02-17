ООН: від початку повномасштабної війни в Україні загинуло 15 000 цивільних

За чотири роки війни було поранено понад 41 000 цивільних осіб.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 15 000 і було поранено понад 41 000 цивільних українців. Такі дані оприлюднили у звіті Моніторингової місії ООН.

У 2025 та 2026 роках шкода цивільному населенню помітно зросла, а люди по всій країні зіткнулися з тяжкими наслідками безперервних і систематичних атак на енергетичну інфраструктуру України.

За даними ООН, станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.

Як йдеться у звіті, 96% звільнених українських військовополонених, з якими були проведені конфіденційні бесіди (689 чоловіків, 36 жінок), повідомили про катування або жорстоке поводження під час перебування в російському полоні на різних етапах.

Щонайменше 109 полонених українських військовослужбовців (усі чоловіки) були страчені, з них 70 (усі чоловіки) – у 2024 та 2025 роках.