Дослідники: кількість жертв серед цивільних в Україні через повітряні атаки зросла на 26% у 2025 році

Кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок повітряних атак зросла на 26% у 2025 році, що свідчить про посилення російських ударів по містах та інфраструктурі.

Як пише The Guardian, про це повідомляє міжнародна група моніторингу конфліктів.

Організація Action on Armed Violence (AOAV) підрахувала, що, згідно з англомовними повідомленнями, внаслідок вибухів в Україні загинуло 2248 цивільних осіб та 12 493 отримали поранення, при цьому кількість жертв внаслідок інцидентів значно зросла.

AOAV підраховує втрати серед цивільних на основі англомовних повідомлень про вибухове насильство у світі. Така методологія занижує реальні цифри, оскільки повідомлення однією мовою не можуть охопити всі випадки.

Організація порахувала, що у середньому під час кожної атаки гинули або зазнавали поранень 4,8 цивільних. Це на 33% більше, ніж у 2024 році. Найсмертоносніший удар стався 24 червня у Дніпрі: російські ракети влучили в пасажирський поїзд, житлові будинки та школи. Тоді загинула 21 людина, 314 були поранені, серед них 38 дітей.

Виконавчий директор AOAV Ієн Овертон заявив, що ці дані показують "ширший крах стриманості, який нині спостерігається в багатьох війнах", а принцип пропорційності у війні фактично перестав дотримуватися.

Навмисні удари по цивільних або цивільній інфраструктурі, якщо вони є "надмірними щодо військової вигоди", вважаються воєнним злочином. Однак експерти зазначають, що принцип пропорційності перебуває на межі руйнування у низці конфліктів, зокрема в Газі, Судані, Конго та Україні.

Ракетні та дронові атаки відбувалися майже щоночі протягом 2025 року і тривають у 2026-му, залишаючи мільйони людей з обмеженим або повністю відсутнім доступом до електрики, опалення та води. У ніч на 9 вересня Україну атакували 805 дронів і 13 ракет. Це був найбільший повітряний наліт за всю війну.

У глобальному масштабі кількість жертв серед цивільних у 2025 році зменшилася на 26% порівняно з піковим рівнем 2024 року – переважно через жовтневе перемир’я в Газі, яка раніше була найнебезпечнішим конфліктом для мирного населення. У Газі AOAV зафіксувала 14 024 жертви серед цивільних у 2025 році – на 40% менше, ніж роком раніше. Загалом у світі в 2025 році AOAV зафіксувала 45 358 жертв серед цивільних (17 589 загиблих і 27 769 поранених) від вибухового насильства проти 61 353 роком раніше.

Країною, відповідальною за найбільшу кількість загиблих і поранених від вибухів, став Ізраїль, незначно випередивши Росію. Через участь у кількох конфліктах Ізраїль спричинив 35% усіх зафіксованих втрат серед цивільних, Росія – 32%. Далі за рівнем смертності йдуть війни в Судані та М’янмі – 5 438 і 3 178 жертв відповідно.