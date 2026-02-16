Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Росія поранила шістьох людей у Запорізькій області

Ворог завдав по області 668 ударів. 

Росія поранила шістьох людей у Запорізькій області
Наслідки російської атаки у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Шестеро людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 668 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Юльївці, Григорівці, Зарічному, Залізничному, Гуляйпільському, Долинці, Верхній Терсі, Гіркому та Блакитному.

359 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Михайло-Лукашеве, Підгірне, Любимівку, Петропавлівку, Степногірськ, Павлівку, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Рибне, Добропілля та Прилуки.

6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Степногірська, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного та Прилук.

290 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Зеленого, Рибного, Добропілля та Прилук.

Надійшло 74 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

﻿
