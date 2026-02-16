Росія поранила шістьох людей у Запорізькій області

Шестеро людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 668 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області.
Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Юльївці, Григорівці, Зарічному, Залізничному, Гуляйпільському, Долинці, Верхній Терсі, Гіркому та Блакитному.
359 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Михайло-Лукашеве, Підгірне, Любимівку, Петропавлівку, Степногірськ, Павлівку, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Рибне, Добропілля та Прилуки.
6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Степногірська, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного та Прилук.
290 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Зеленого, Рибного, Добропілля та Прилук.
Надійшло 74 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.