Росія поранила шістьох людей у Запорізькій області

Надійшло 74 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

290 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Зеленого, Рибного, Добропілля та Прилук.

6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Степногірська, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного та Прилук.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Юльївці, Григорівці, Зарічному, Залізничному, Гуляйпільському, Долинці, Верхній Терсі, Гіркому та Блакитному.

Шестеро людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 668 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області.

