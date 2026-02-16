Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
СБУ затримала російську агентку, яка корегувала атаки по енергооб’єктах Одеси

Затриманою виявилася 48-річна місцева безробітна, яку ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку “легких заробітків”.

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агентку ФСБ, яка наводила ракетно-дронові удари росіян по енергетичній інфраструктурі портового міста.

Про це повідомили у СБУ.

За матеріалами справи, головним завданням фігурантки було знайти і передати координати трансформаторних підстанцій у мікрорайонах, а також об’єктів високої напруги, що живлять обласний центр.

Затриманою виявилася 48-річна місцева безробітна, яку ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку “легких заробітків”. За обіцянку “швидких підробітків” агентка об’їжджала місто на громадському транспорті, фіксуючи на смартфон територію енергооб’єктів.

Також вона обходила периметр електропідстанцій, щоб виявити пошкодження і з’ясувати технічний стан після нещодавніх обстрілів.

Зібрану інформацію фігурантка через месенджер передавала куратору від фсб. Зокрема, окрім фото з позначками на гугл-картах, “звітувала” про етапи відновлювальних робіт на об’єктах.

Співробітники СБУ затримали агентку за місцем проживання, коли, повернувшись після розвідвилазки, вона саме готувала “доповідь” для куратора з РФ.

Під час обшуків у затриманої вилучено два мобільні телефони, за допомогою яких вона накопичувала розвіддані й контактувала з Росією.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

