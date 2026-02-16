Протягом доби РФ вдарила по 33 населених пунктах Сущини, поранено три людини

Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 33 населених пунктах Сумської області. Три людини отримали поранення.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
У Великописарівській громаді через влучання FPV-дрону в авто постраждала 43-річна жінка. Крім того, через наїзд автомобілем на вибуховий предмет травмований 54-річний чоловік.
У Чернеччинській громаді внаслідок влучання БпЛА в будинок постраждала 61-річна жінка.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах. Під ударами ворога були населені пункти 15 громад.
Ворог застосовував по області міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приміщення медичних закладів, багатоквартирний будинок, приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, легковий автомобіль;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено автомобіль;
- у Білопільській громаді пошкоджено легкові автомобілі;
- у Чернеччинській громаді пошкоджено приватні домоволодіння;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;
- у Буринській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Попівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки;
- у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
- у Шосткинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль.
Минулого тижня у Конотопській громаді Сумської області внаслідок атаки російського БпЛА загинула жінка.