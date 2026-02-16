Протягом доби РФ вдарила по 33 населених пунктах Сущини, поранено три людини

Ворог застосовував по області міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар.

Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 33 населених пунктах Сумської області. Три людини отримали поранення.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Великописарівській громаді через влучання FPV-дрону в авто постраждала 43-річна жінка. Крім того, через наїзд автомобілем на вибуховий предмет травмований 54-річний чоловік.

У Чернеччинській громаді внаслідок влучання БпЛА в будинок постраждала 61-річна жінка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах. Під ударами ворога були населені пункти 15 громад.

Ворог застосовував по області міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приміщення медичних закладів, багатоквартирний будинок, приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, легковий автомобіль;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено автомобіль;

у Білопільській громаді пошкоджено легкові автомобілі;

у Чернеччинській громаді пошкоджено приватні домоволодіння;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;

у Буринській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

у Попівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки;

у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;

у Шосткинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль.

Минулого тижня у Конотопській громаді Сумської області внаслідок атаки російського БпЛА загинула жінка.