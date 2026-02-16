Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Протягом доби РФ вдарила по 33 населених пунктах Сущини, поранено три людини

Ворог застосовував по області міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар.

Фото: debaty.sumy.ua

Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 33 населених пунктах Сумської області. Три людини отримали поранення.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Великописарівській громаді через влучання FPV-дрону в авто постраждала 43-річна жінка. Крім того, через наїзд автомобілем на вибуховий предмет травмований 54-річний чоловік.

У Чернеччинській громаді внаслідок влучання БпЛА в будинок постраждала 61-річна жінка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах. Під ударами ворога були населені пункти 15 громад.

Ворог застосовував по області міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено приміщення медичних закладів, багатоквартирний будинок, приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, легковий автомобіль;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено автомобіль;
  • у Білопільській громаді пошкоджено легкові автомобілі;
  • у Чернеччинській громаді пошкоджено приватні домоволодіння;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;
  • у Буринській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Попівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки;
  • у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль.

Минулого тижня у Конотопській громаді Сумської області внаслідок атаки російського БпЛА загинула жінка

