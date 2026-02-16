Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Уночі Сили оборони знешкодили два "Циркони" і 52 дрони різних типів

Є влучання ракети і 9 дронів на 8 локаціях, падіння уламків – на двох. 

У ніч на 16 лютого, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців чотирма протикорабельними ракетами Циркон із окупованого Криму, балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської області, керованою авіаційною ракетою Х-31П із окупованої частини Запорізької області, а також 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Дронами била з Криму і російських напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Близько 40 дроннів – "шахеди", повідомили в Повітряних силах. Атака триває – в небі залишаються кілька ворожих дронів. 

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети Циркон та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів”, – розповіли в Повітряних силах. 

Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.


Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили в Telegram
Відбиття атаки

﻿
