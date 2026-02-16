Уночі Сили оборони знешкодили два "Циркони" і 52 дрони різних типів

Є влучання ракети і 9 дронів на 8 локаціях, падіння уламків – на двох.

У ніч на 16 лютого, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців чотирма протикорабельними ракетами Циркон із окупованого Криму, балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської області, керованою авіаційною ракетою Х-31П із окупованої частини Запорізької області, а також 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Дронами била з Криму і російських напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Близько 40 дроннів – "шахеди", повідомили в Повітряних силах. Атака триває – в небі залишаються кілька ворожих дронів.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети Циркон та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів”, – розповіли в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.



