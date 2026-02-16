У Київському районі Одеси вибухнуло авто. Постраждав чоловік (доповнено)

Сьогодні, 16 лютого, у Київському районі Одеси вибухнуло авто. Постраждав чоловік.

Про це повідомили у Нацполіції.

Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці.За попередньою інформацією правоохоронців, постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізували.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції.

Оновлення. Управління СБУ в Одеській області кваліфікувало вибух як теракт.

Це вже другий підрив авто на вулиці Корольова цього місяця. 6 числа внаслідок вибуху авто загинув військовий.