У Київському районі Одеси вибухнуло авто. Постраждав чоловік (доповнено)

Обставини події з'ясовують.

У Київському районі Одеси вибухнуло авто. Постраждав чоловік (доповнено)
Наслідки вибуху авто у Одесі
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 16 лютого, у Київському районі Одеси вибухнуло авто. Постраждав чоловік.

Про це повідомили у Нацполіції

Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці.За попередньою інформацією правоохоронців, постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізували.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції. 

Оновлення. Управління СБУ в Одеській області кваліфікувало вибух як теракт. 

Це вже другий підрив авто на вулиці Корольова цього місяця. 6 числа внаслідок вибуху авто загинув військовий. 

