Через негоду Київ закрили для вантажівок

Також водіїв закликають не виїжджати на авто.

У Києві з 22:00 15 лютого ввели обмеження на в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту. Рішення ухвалили через значне погіршення погодних умов у столиці.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Міська влада звернулася до киян із проханням на період негоди надати перевагу громадському транспорту. Це допоможе уникнути заторів і дозволить спецтехніці комунальних служб швидше розчищати вулиці.

КМДА попросила водіїв: не залишати автомобілі на узбіччях доріг, бо неправильно припарковані авто заважатимуть снігоприбиральній техніці, тому будуть евакуйовані.

Наразі комунальні служби працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків опадів.