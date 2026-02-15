FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Через негоду Київ закрили для вантажівок

Також водіїв закликають не виїжджати на авто.

Автомобілі у Києві
Фото: EPA/UPG

У Києві з 22:00 15 лютого ввели обмеження на в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту. Рішення ухвалили через значне погіршення погодних умов у столиці.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Міська влада звернулася до киян із проханням на період негоди надати перевагу громадському транспорту. Це допоможе уникнути заторів і дозволить спецтехніці комунальних служб швидше розчищати вулиці.

КМДА попросила водіїв: не залишати автомобілі на узбіччях доріг, бо неправильно припарковані авто заважатимуть снігоприбиральній техніці, тому будуть евакуйовані.

Наразі комунальні служби працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків опадів.

