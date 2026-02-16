«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Київ

У Києві на станції метро "Теремки" обвалилися елементи підвісної стелі. КП пояснює це наслідками обстрілів

Також штукатурка впала на "Чернігівській". 

У Києві на станції метро "Теремки" обвалилися елементи підвісної стелі. КП пояснює це наслідками обстрілів
Теремки (ілюстративне фото)
Фото: УП

Учора ввечері на станції метро “Теремки” впали окремі елементи підвісної стелі одного з виходів. Потерпілих немає, станція працює в звичайному режимі, повідомив “Київський метрополітен” у Telegram.

КП стверджує, що конструкції виходу неодноразово отримували пошкодження під час обстрілів. Під час оглядів деяких ушкоджень не бачили. 

“Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів. При цьому проводились підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу”, – заявили в метрополітені. 

Фахівці продовжують обстежувати систему підвісної стелі та загалом підземний перехід станції.

Крім того, штукатурка обвалилася на станції метро “Чернігівська”, пише УП.

“Там упала штукатурка. Її оперативно прибрали. Причину наразі з'ясовують. Фахівці додатково обстежать обидві станції – і «Чернігівську», і «Теремки»”, – розповіла представниця пресслужби Олена Никифорук. 

"Теремки" – відносно нова станція, відкрита всього в 2013 році.


﻿
