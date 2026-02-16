У Києві на станції метро "Теремки" обвалилися елементи підвісної стелі. КП пояснює це наслідками обстрілів

Також штукатурка впала на "Чернігівській".

Учора ввечері на станції метро “Теремки” впали окремі елементи підвісної стелі одного з виходів. Потерпілих немає, станція працює в звичайному режимі, повідомив “Київський метрополітен” у Telegram.

КП стверджує, що конструкції виходу неодноразово отримували пошкодження під час обстрілів. Під час оглядів деяких ушкоджень не бачили.

“Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів. При цьому проводились підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу”, – заявили в метрополітені.

У Києві на станції метро «Теремки» обвалилась стеля



🎥 Київ оперативнийhttps://t.co/yjpc0MyCWk pic.twitter.com/5FdGzoXEch — Ukrinform (@UKRINFORM) February 16, 2026

Фахівці продовжують обстежувати систему підвісної стелі та загалом підземний перехід станції.

Крім того, штукатурка обвалилася на станції метро “Чернігівська”, пише УП.

“Там упала штукатурка. Її оперативно прибрали. Причину наразі з'ясовують. Фахівці додатково обстежать обидві станції – і «Чернігівську», і «Теремки»”, – розповіла представниця пресслужби Олена Никифорук.

"Теремки" – відносно нова станція, відкрита всього в 2013 році.



