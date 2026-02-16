«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
КМДА попередила про ожеледицю завтра і заявила, що одночасно розчистити всі дороги неможливо

Комунальні служби здійснюють прибирання і протиожеледну обробку. 

КМДА попередила про ожеледицю завтра і заявила, що одночасно розчистити всі дороги неможливо
Фото: EPA/UPG

У зв’язку з прогнозом синоптиків КМДА порадила водіям і пішоходам Києва бути обережними і дотримуватися правил дорожнього руху. На 17 лютого прогнозують ожеледицю, вітер 5-10 метрів на секунду, нічну температуру до - 16, денну – до -9.

Це відповідає I рівню небезпеки. У дописі в Telegram КДА нагадала поради водіям:

  • дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань;
  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;
  • у снігопади краще віддайте перевагу громадському транспорту. Та не залишайте авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.

Пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях, а розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

“Наголошуємо: комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо”, – заявили в КМДА.

У ніч на 16 лютого до Києва повернулися снігопади та зниження температури. Від самого ранку місто паралізовано заторами, зокрема через аварії. У соцмережах публікували відео, як на Шулявському шляхопроводі людям довелося власноруч штовхати автобус, що не міг заїхати на підвищення. 


﻿
