КМДА попередила про ожеледицю завтра і заявила, що одночасно розчистити всі дороги неможливо

У зв’язку з прогнозом синоптиків КМДА порадила водіям і пішоходам Києва бути обережними і дотримуватися правил дорожнього руху. На 17 лютого прогнозують ожеледицю, вітер 5-10 метрів на секунду, нічну температуру до - 16, денну – до -9.

Це відповідає I рівню небезпеки. У дописі в Telegram КДА нагадала поради водіям:

дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;

у снігопади краще віддайте перевагу громадському транспорту. Та не залишайте авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.

Пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях, а розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

“Наголошуємо: комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо”, – заявили в КМДА.

У ніч на 16 лютого до Києва повернулися снігопади та зниження температури. Від самого ранку місто паралізовано заторами, зокрема через аварії. У соцмережах публікували відео, як на Шулявському шляхопроводі людям довелося власноруч штовхати автобус, що не міг заїхати на підвищення.



