КМДА попередила про ожеледицю завтра і заявила, що одночасно розчистити всі дороги неможливо

У зв’язку з прогнозом синоптиків КМДА порадила водіям і пішоходам Києва бути обережними і дотримуватися правил дорожнього руху. На 17 лютого прогнозують ожеледицю, вітер 5-10 метрів на секунду, нічну температуру до - 16, денну – до -9.
Це відповідає I рівню небезпеки. У дописі в Telegram КДА нагадала поради водіям:
- дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;
- у снігопади краще віддайте перевагу громадському транспорту. Та не залишайте авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.
Пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях, а розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.
“Наголошуємо: комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо”, – заявили в КМДА.
У ніч на 16 лютого до Києва повернулися снігопади та зниження температури. Від самого ранку місто паралізовано заторами, зокрема через аварії. У соцмережах публікували відео, як на Шулявському шляхопроводі людям довелося власноруч штовхати автобус, що не міг заїхати на підвищення.