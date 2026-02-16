Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​​Росіяни знову обстріляли будівлі Херсонського держуніверситету

Ворог атакував аудиторії фізико-математичного факультету, де готували вчителів фізики.

Херсонський держуніверситет

Російські військові знову атакували головний корпус Херсонського державного університету.

Про це повідомив у фейсбуці ректор вишу Олександр Співаковський.

За його словами, були атаковані аудиторії фізико-математичного факультету. 

"Сьогодні вночі російські варвари продовжили нищити головний корпус Херсонського державного університету. Мої рідні аудиторі фізико-математичного факультету, де розташувались фізичні лабораторії. Де готувались сотні вчителів фізики", - написав він. 

Фото: Херсонський держуніверситет

Як відомо, з квітня 2022 року Херсонський державний університет тимчасово переміщено на базу Прикарпатського національного університету.

Фото: Херсонський держуніверситет

Херсонський державний університет неодноразово ставав ціллю російських атак. Так, у жовтні 2023 року росіяни влучили в будівлю ХДУ, внаслідок чого в приміщенні було пробито дах і обвалилася стеля

28 березня 2024 року росіяни  обстріляли ХДУ, унаслідок чого були потрощені аудиторії. 

Вночі 13 січня 2026 року російські окупаційні війська вкотре здійснили дронову атаку на університет.

Херсонський державний університет - один із найстаріших навчальних закладів Півдня України. Університет заснували під час Першої світової війни в листопаді 1917 року.

